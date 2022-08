Arenzano, incendio in un ristorante sul lungomare: intervento dei vigili del fuoco

Posted on

Sono in corso le indagini per chiarire le cause della morte di un 41 enne francese residente in Corsica il cui corpo senza vita è stato trovato in mare a Genova.A dare l’allarme alla Capitaneria di Porto un diportista che ha trovato il cadavere. La vittima di chiamava Julien Romain e la sua scomparsa era […]