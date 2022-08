Varazze, cade pezzo di guardrail dal viadotto Teiro della A10: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Varazze dove dal viadotto della A10 sul Teiro è caduto un pezzo di guardrail della lunghezza di 30 cm e del peso di 2 kg che solo per caso non ha provocato danni o feriti “Una situazione allarmante, quella di chi, residenti e proprietari di seconde case, abita nei pressi dell’imponente manufatto (di dieci anni più vecchio del crollato ponte Morandi di Genova) la cui manutenzione da parte della società Autostrade non manca mai di mostrare le sue carenze. Materiali che cadono pericolosamente sulle parti sottostanti, distacco di blocchi di cemento dai piloni, assenza storica di barriere anti-rumore, sono i problemi più evidenti più volte denunciati dagli abitanti (350 residenti e 150 proprietari di seconde case). Per intervenire aspettano che ci scappi il morto?”

“Gli abitanti – dice Angelo Verrando, portavoce del Comitato – sono esasperati e temono possa accadere qualche disgrazia. Nella riunione convocata d’urgenza dopo quest’ultimo fatto gravissimo, la richiesta generale è che vengano installate robuste barriere di protezione ai due lati della carreggiata della A10 per prevenire ogni caduta di materiali per garantire l’incolumità pubblica. Per questo sono stati sollecitati gli amministratori di condominio , in primis la Studio Biato, interessati dal tracciato autostradale ad intervenire presso la Concessionaria, affinché si dia finalmente avvio ai lavori necessari”.

