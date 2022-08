Attacchi sessisti a Linda Cerruti, la CGIL Savona: “Tanta solidarietà, ancora tanta strada da fare per il rispetto delle donne”

“Tanta solidarietà a Linda Cerruti, condanniamo gli atteggiamenti nei suoi confronti che confermano quanta strada sia ancora da fare per il rispetto delle donne e per il rispetto del lavoro”. Sono le parole della Cgil Savona ha espresso solidaruetà all’atleta vittima sessisti degli attacchi degli haters a cui ha risposto.

“Sei stata grande a Roma, in casa, hai raccolto 8 medaglie portato in alto il nome del nostro Paese e del nostro territorio, con tanta passione, fatica e soprattutto lavoro – proseguono dalla Camera del Lavoro savonese – Sei il nostro orgoglio, sei l’atleta del nuoto più medagliata in Europa con 24 medaglie europee e 4 mondiali. Continua così. Ti abbracciamo forte”.

