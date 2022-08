PD, ufficializzati i candidati liguri alle Politiche del 25 settembre

Posted on

Da qualche giorno è entrato in vigore il DPCM contenente le disposizioni Anti-Covid da tenere. Il Comune di Albenga si sta organizzando al fine di effettuare tutti i controlli necessari per il rispetto delle prescrizioni ivi previste. La collaborazione dei cittadini è fondamentale, così come lo è la corretta informazione e sensibilizzazione degli stessi, in […]