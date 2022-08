Politiche 2022, Ilaria Cavo: “Correrò per il centro destra nel collegio uninominale della Camera Genova-Ponente”

“Ringrazio il presidente Toti per avermi offerto questa opportunità che mi onora e l’intera coalizione dei partiti di centro destra per averla condivisa.

Quando mi è stato proposto, ero consapevole di non andare a intestarmi un cosiddetto ‘collegio sicuro’. In termine tecnico lo definiscono ‘contendibile’ : proprio per questo mi sono messa a disposizione, come è giusto fare in un gioco di squadra in cui si crede”, ha detto.

“E da domani la partita elettorale inizia.