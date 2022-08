Ponte Morandi, Draghi: “Lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non avvengano mai più”

Il Premier MArio Draghi in un messaggio indirizzato al Sindaco di Genova, Bucci, ha ricordato la tragedia di Ponte Morandi: “Il dolore per questa terribile ricorrenza si associa a una convizione: lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non avvengano mai più. Dobbiamo garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture, tutelare la vita dei cittadini. Ne va della credibilità dell’Italia e delle istituzioni“, ha concluso.