Posted on

Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo che si è barricato in casa tenendo in ostaggio un conoscente per non andare in carcere. Il fatto è avvenuto nella sua abitazione nel quartiere di Sampierdarena dove i militari dell’Arma erano andati per notificargli l’ordinanza di carcerazione per una condanna per violenza sessuale […]