Borgio Verezzi. Con undici minuti di applausi (cronometrati) e ripetute chiamate alla ribalta per gli eccellenti interpreti de “La cena delle belve“, si è chiuso ieri sera il 51° Festival di Borgio Verezzi: un’edizione particolarmente apprezzata dal pubblico per la qualità e la varietà dei dieci spettacoli in cartellone. Prima dell’inizio dello spettacolo, dopo il […]