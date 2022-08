Calcio, la Sampdoria segna ma il var annulla e alla fine vince l’Atalanta

Samp bella ma sfortunata. Caputo segna, il var annulla e l’Atalanta capitalizza la rete nel primo tempo di Toloi; un palo per parte ma è la squadra di Gasperini a vincere per 2-0 una partita bella ma non cattiva malgrado gli 8 ammoniti. Per i blucerchiati, che non vincono al debutto da ben 5 anni, è il solito avvio ad handicap anche oltre i propri demeriti e lacune ma è indubbio che servano rinforzi alla squadra di Giampaolo per evitare un’altra stagione densa di paure e ansie. Perdere contro un’Atalanta arrivata a “Marassi” senza almeno 6 titolarissimi non è certo un inizio folgorante ma l’impressione è che la Samp abbia comunque un suo gioco e una sua personalità manca però qualità.

Il primo tempo è caratterizzato dall’ottimo avvio ligure che culmina con la rete di Caputo annullata in modo assurdo dal Var per un fallo (molto presunto) di Leris, nei cinque minuti successivi i bergamaschi colgono un clamoroso palo a porta vuota con Meele e realizzano con Toloi (26′). Dopo la rete l’Atalanta controlla e la Samp fatica a prendere le misure: gli uomini di Gasperini non corrono rischi ma non impensieriscono neppure Audero. Nella ripresa la Sampdoria stringe i tempi e sfiora il pareggio con una punizione di Sabiri che coglie in pieno il palo al 75′ poi ancora è Quagliarella che in diagonale sfiora il pareggio, all’85’ ancora Quagliarella manda di pochissimo alto. L’Atalanta soffre ma alla Sampdoria manca velocità e lucidità in attacco dove nel frattempo ha fatto il suo debutto anche De Luca. Il finale di partita è un autentico assedio alla porta nerazzurra ma il contropiede nerazzurro punisce la difesa blucerchiata con Lookman ma la rete ha solo una valenza statistica.

SAMPDORIA-ATALANTA 0-2

Rete: 26′ Toloi, 95′ Lookman

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski (57′ Depaoli), Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris (75′ Quagliarella), Rincon, Sabiri, Djuricic (57′ Verre); Caputo (57′ De Luca). A disposizione: Ravaglia, Villar, Murillo, Gabbiadini, Quagliarella, Yepes, Murru, Malagrida. Allenatore: Giampaolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi (71′ Scalvini), Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle (71′ Zortea); Pasalic; Zapata, Muriel (63′ Lookman). A disposizione: Rossi, Sportiello, Ruggeri, Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini.