Celle Ligure, appuntamento questa sera a Celle Ligure con Luca Valentini e il suo libro “Sirene”

Questa sera le Sirene di Luca Valentini sbarcano per la prima volta a Celle Ligure in occasione dell’ottava tappa del tour di presentazioni del nuovo saggio omonimo di Atene Edizioni in Liguria.

L’appuntamento con le regine del mare è alle 21 sul Lungomare Russo, nell’area esterna della biblioteca Costa. Condurrà la serata organizzata da Luna Comunicazione|Eventi e che vede la partnership di Radio 104, Café des Artistes, Baia della Ceramica Celle Ligure, AiCC, Comune di Celle Ligure, sarà Selene Coccato.

Le Sirene rappresentano da sempre uno degli enigmi più intriganti che hanno stuzzicato la curiosità ed attirato l’interesse degli uomini. A loro si sono ispirati pittori, scultori, poeti e letterati. Ulisse le incontrò nella sua Odissea, Colombo ne vide tre mentre navigava verso le Americhe. Barnum fece fortuna esponendone una nel suo museo newyorkese. Croce e delizia dei marinai irretiti dal loro canto soave e mortifero appartengono da secoli al retaggio culturale di ogni popolo.

Dalla Ningyo giapponese, alla dea assira Atargatis, fino a Partenope e Leucosia, abbiamo imparato ad apprezzarle e riconoscerle come creature dolci e bellissime grazie a favole e racconti ma come spesso accade, la fantasia non sempre coincide con la realtà…

I successivi appuntamenti con il tour di Sirene saranno sabato 13 agosto a Ceriale (Sala Consiliare), giovedì 18 agosto a Villanova d’Albenga in via Garibaldi 59 e venerdì 26 agosto a Pompeiana, all’ombra dell’antica Torre dei Panei.