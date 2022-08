Imperia, la Guardia di Finanza rafforza le attività operative con il passaggio di nuovi compiti

Nell’ottica del potenziamento dell’attività operativa della Guardia di Finanza, è stata data attuazione ad una revisione organizzativa del dispositivo territoriale del Corpo che prevede, nell’imperiese, il passaggio dei compiti operativi della soppressa Compagnia di Imperia al Gruppo alla stessa sede. Quest’ultimo Reparto, attualmente diretto dal Ten. Col. Michele Pagnotta e che continuerà a dipendere dal Comando Provinciale alla sede, non svolgerà più funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Compagnie di Sanremo e Ventimiglia, che saranno poste alle dirette dipendenze del Comando Provinciale di Imperia.

In tale contesto, per rinforzarne l’attività operativa, è stato recentemente assegnato al Gruppo di Imperia il Tenente Pia Virginia Della Monica, Ufficiale proveniente, in prima assegnazione, dall’Accademia della Guardia

di Finanza di Bergamo.

Il Capitano Emidio Agrello, Comandante della soppressa Compagnia di Imperia, lascerà quindi a breve il capoluogo con destinazione la Compagnia di Otranto, per assumerne il comando. Infine, proveniente dalla Tenenza di Tempio Pausania, è giunto a Sanremo negli scorsi giorni il Capitano Jacopo Maccione, che assumerà nei prossimi giorni il comando della locale Compagnia. Il Capitano Davide Antonio

Annese, attuale Comandante del Reparto, lascerà a breve la città di Sanremo per andare a rivestire un incarico di comando nell’ambito del Gruppo di Malpensa.

Il Comandante Provinciale, Col. Walter Mazzei, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro agli Ufficiali neo trasferiti in Provincia, ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento al Capitano Agrello e al Capitano Annese per l’impegno dimostrato negli anni trascorsi in riviera, concretizzatosi nei risultati conseguiti che hanno positivamente contrassegnato la loro permanenza in provincia.