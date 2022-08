Genova, il quartiere di Prà entro tre anni cambierà volto

Cambierà faccia il quartiere genovese di Prà. Con i quasi 5 milioni di euro del Pnrr entro i prossimi 3 anni e un cofinanziamento comunale di 200.000 euro verrà completamente riqualificata la zona con i primi tre progetti definitivi pronti a partire nell’ambito del Programma innovativo della Qualità dell’Abitare-PINQuA per la rigenerazione urbana. Gli interventi riguarderanno la riqualificazione del centro storico di Prà, il recupero di Villa De Mari con spazi eventi, alloggi co-housing eriqualificazione dei parchi di Villa de Mari e delle Sorgenti Sulfuree. Sempre entro il 2025 potrebbe essere realizzato lo spostamento a mare della ferrovia con la realizzazione del nuovo parco urbano Pra’-Palmaro a cura della direzione Sport del Comune di Genova, il recupero di alloggi Erp in via Novella a cura della direzione Politiche della Casa e la riqualificazione di spazi pubblici a uso sportivo e riforestazione di aree boschive a margine del quartiere di edilizia sociale di via Novella a cura direzione Sport.