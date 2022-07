Posted on

Vado Ligure. “Da quel che ne sappiamo il settore Aerospace quest’anno non ha dato prestazioni esaltanti e anche negli stabilimenti europei del gruppo specializzati, come Vado in produzioni ferroviarie, le attività non sarebbero proprio da saturazione. Questo ci preoccupa per le prospettive future dello stabilimento Bombardier di Vado che a questo punto ha come chance […]