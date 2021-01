Pausa gialla di due giorni prima del weekend arancione

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto anti COVID in vigore da oggi fino al 15 gennaio. Il provvedimento prevede il prossimo fine settimana “arancione” in tutta Italia e una fascia gialla rinforzata con lo stop agli spostamenti tra regioni (che potrebbe essere esteso fino al 31 gennaio) in tutti gli altri giorni, tranne che per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5, bar ristoranti e negozi aperti. Bar e ristoranti saranno aperti fino alle 18, le consumazioni saranno nuovamente possibili al tavolo con un massimo di 4 persone. Dopo le 18 torna il servizio da asporto o a domicilio fino alle 22, vietati assembramenti e feste, sia in luoghi privati che pubblici. Aperti anche i centri commerciali, riparte la didattica in presenza per medie e elementari. Musei e mostre chiuse al pubblico. Rimangono chiuse palestre, piscine, teatri e cinema. Nel fine settimana si tornerà in zona arancione.