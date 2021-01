Toti: “In Liguria indice Rt a 0.95”

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel consueto appuntamento con gli aggiornamenti su COVID e vaccini ha dichiarato che attualmente l’ Rt della Liguria si attesta allo 0.95. Questo esclude il collocamento della regione in zona rossa ma resta aperta la possibilità che si collochi in zona arancione o gialla

“Tra domani sera e venerdì verrà deciso il nostro colore in attesa di quello che succederà dal 15 quando scadrà il precedente Dpcm”.

Sulla morte dell’anziana di 89 avvenuta per emorragia cerebrale il presidente Toti è cauto: “Molti propendono per il no, ma attendiamo l’esito dell’autopsia. I dati sono stati trasmessi ad Aifa e al Ministero, stiamo approfondendo gli aspetti di questa situazione”.