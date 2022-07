Funivie S.p.a, l’assessore regionale Benveduti: “Il traffico delle rinfuse e la loro logistica rappresentano per l’economia portuale ligure un possibile elemento di sviluppo”

“Il traffico delle rinfuse e la loro logistica rappresentano per l’economia portuale ligure una storica attività e un possibile elemento di sviluppo, su cui è necessario investire per aumentare redditività, riducendo, al contempo, significativamente il traffico di mezzi pesanti sulle nostre strade e valorizzando l’area retroportuale della Val Bormida“. Lo ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Andrea Benveduti, nel corso dell’8a Commissione Lavori pubblici del Senato “Importante, nell’ottica di una futura più efficiente operosità, anche un’integrazione alle risorse stanziate oltre il doveroso prolungamento della cassa integrazione fino al momento della riattivazione dell’impianto. Siamo convinti che ci siano tutte le condizioni affinché la società trovi un equilibrio economico che, senza sovvenzioni, permetta, non solo di assicurare l’attuale occupazione, ma anche di intraprendere possibili percorsi di rafforzamento dell’organico”, ha concluso.