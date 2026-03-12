Attualità Genova

Firenze, La Liguria presente a Didacta con il progetto “Scuola digitale”

Anche la Liguria è protagonista a Didacta, la più importante fiera italiana dedicata al mondo della scuola, in corso a Firenze dall’11 al 13 marzo.

Scuola digitale Liguria, il progetto di Liguria Digitale che da oltre dieci anni lavora al fianco di docenti e famiglie per far crescere e rendere accessibile a tutti la cultura digitale, è presente con uno stand e propone ogni giorno un evento laboratoriale aperto ai docenti provenienti da tutta Italia. Durante gli incontri è possibile sperimentare – e poi riproporre in classe – le risorse open del progetto: lesson plan che spaziano dalle Steam alla scuola dell’infanzia, dal digital cultural heritage a molte altre attività didattiche innovative.

“Quella di Scuola digitale Liguria è un’azione regionale che ogni giorno si apre alla comunità educativa e realizza iniziative concrete per migliorare l’offerta formativa destinata ai nostri ragazzi – spiega il vicepresidente della Regione e assessore alla Scuola Simona Ferro –. Parallelamente, sul territorio, rappresenta uno strumento fondamentale perché aiuta migliaia di ragazze e ragazzi a scoprire le proprie qualità e a sviluppare le proprie skills. Grazie a Scuola digitale Liguria per il lavoro che svolge ogni giorno e a tutti gli addetti ai lavori che portano questa eccellenza alla più importante fiera italiana dedicata alla scuola”.

