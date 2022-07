Mioglia, crisi idrica: il Sindaco chiude le fontane pubbliche

La crisi idrica continua a farsi sentire in Liguria. L’ultimo Comune in ordine di tempo ad aver adottato misure per contrastare la siccità è quello di Mioglia dove il Sindaco ha firmato un’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale per l’irrigazione di giardini, orti e campi, il lavaggio delle autovetture e il riempimento delle piscine consentendo solo l’utilizzo per scopi alimentari e igienico-sanitari, chiuse tutte le fontane pubbliche presenti sul territorio comunale.