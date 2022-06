Imperia, Viabilita’: oltre 15 milioni per il restyling della Statale 28

Oltre quindici milioni – 15.586.400 euro per l’esattezza – per ammodernare la Statale 28. L’annuncio è stato dato oggi in Provincia, nell’incontro tra il Presidente Claudio Scajola, i vertici regionali dell’Anas, e alcuni sindaci dell’entroterra imperiese. Durante la riunione, convocata dal Presidente Scajola per affrontare in particolare il tema della sicurezza sull’arteria che collega Imperia al basso Piemonte, l’ingegner Salvatore Frasca – Responsabile Area Gestione Rete Liguria dell’Anas – ha comunicato l’imminente ufficializzazione del finanziamento di oltre 15 milioni e mezzo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Gli interventi permetteranno la realizzazione di varie opere lungo il tracciato. Il Presidente Claudio Scajola commenta: <Si tratta di un finanziamento assai importante per ammodernare un’arteria sempre più utilizzata anche dai mezzi pesanti. L’obiettivo è quello di alleggerire il traffico con la realizzazione dell’Armo-Cantarana, ma intanto occorre con urgenza rendere più facilmente percorribile la Statale 28. Per questo motivo abbiamo concordato la necessità di stilare un cronoprogramma degli interventi una volta che il finanziamento è stato definitivamente ufficializzato>. All’incontro hanno partecipato anche i sindaci Alessandro Alessandri (Pieve di Teco), Vittorio Adolfo (Pornassio), Luca Vassallo (Chiusavecchia), Giovanni Agnese (Chiusanico) e Ilvo Calzia (Pontedassio), che hanno chiesto anche altri interventi per incentivare la sicurezza, accolti positivamente dall’Anas. Tra questi anche il miglioramento della segnaletica in corrispondenza dell’innesto a valle nel territorio comunale di Pontedassio, e della copertura della rete telefonica nelle gallerie e nelle aree esterne nelle immediate vicinanze.