Tunnel di Velva, dal 2 maggio galleria aperta fino alle 22

Diversamente da quanto comunicato in precedenza, durante il periodo compreso dal 2 maggio 2024 al 15 gennaio 2025, la galleria di Velva resterà aperta fino alle 22 (e non fino alle 20), per chiudere da quell’ora fino al 6 del giorno successivo. Resta confermato il restante cronoprogramma dei lavori al traforo “Madonna della Guardia” lungo la strada statale 523 “del Colle di Cento Croci” che collega il comune di Castiglione Chiavarese (GE) con la frazione di Torza in comune di Maissana (SP), che prevede la chiusura dell’infrastruttura fino al 24 aprile 2024 e l’apertura 24 ore su 24 tra il 25 aprile e il 1° maggio, in occasione delle festività di primavera.

“Si tratta di una infrastruttura molto importante per il territorio e i collegamenti tra Tigullio ed entroterra – spiega l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – Siamo consapevoli dei disagi causati da questi interventi, e l’obiettivo è realizzarli nel minor tempo possibile garantendo al contempo la sicurezza degli utenti. Gli interventi in corso, che hanno un valore di circa 30 milioni di euro, sono assolutamente necessari per rendere l’infrastruttura più sicura ed efficiente”.

