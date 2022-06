Esami di Maturità 2022, oggi è il giorno della seconda prova

Posted on

Alassio. Quattro eventi sono programmati in occasione del “Capodanno in Piazza” di Alassio, oltre al “Capodanno dei Bambini” in programma all’ex chiesa Anglicana di via Adelasia. Piazza Partigiani, invece, sarà trasformata nel tempio degli eventi di San Silvestro. In particolare la G.Bros Srl, di Savona, si occuperà del servizio di copertura del palco allestito in […]