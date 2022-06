Sanità, Grande Liguria: “Chiediamo a Toti che tenga fede al bando che vedeva dare in concessione ai privati gli ospedali di Albenga e Cairo”

“Lo scorso 24 maggio 2022 pubblicammo un comunicato in cui affermavamo, sostanzialmente, come il piano sanitario ancora in vigore in Liguria prevedesse un pronto soccorso sia ad Albenga che a Cairo, quindi sottolineando la non necessità di andare a Roma per chiedere di modificare la legge Balduzzi ma come fosse sufficiente chiedere a Toti di applicare il piano sanitario. Abbiamo letto con grande soddisfazione che la minoranza di centrodestra ha letto il nostro pensiero e oggi lo propone come suo“.

Lo afferma la Commissione Sanità di Grande Liguria: “Noi alziamo ancora l’asticella chiedendo al presidente che tenga fede al bando che vedeva dare in concessione ai privati gli ospedali di Albenga e Cairo, condizione primaria per avere i due pronto soccorso. Siamo certi che alla prossima lettura del nostro articolo odierno, la minoranza di Albenga farà questo ulteriore passo in avanti, che rappresenta la tappa di avvicinamento a quanto la stessa maggioranza aveva deciso nella precedente legislatura, bocciato per mere questioni elettorali, e che rappresenta ancora oggi unica possibilità di avere in provincia di Savona quattro ospedali efficienti con pronto soccorso attrezzati e con diversificazione delle mission che permetta di dare risposte ai bisogni sanitari della nostra provincia“, concludono.