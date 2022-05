Albenga, autista trova 4 profughi afghani nascosti nel cassone del camion

Ad Albenga nel quartiere di San Fedele, un camionista ha scoperto 4 migranti afghani che si erano nascosti nel cassone del mezzo pesante. Il conducente ha così allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Albenga che hanno accompagnato gli uomini in caserma per effettuare le verifiche del caso. Risultati tutti in buone condizioni fisiche, sono stati rilasciati poiché non vi è stata alcuna violazione, essendo sotto protezione interna e non avendo varcato la frontiera nazionale. Nessuna conseguenza neppure per l’autista del camion.