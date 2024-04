GENOVA, ANZIANA INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALE: IN CODICE ROSSO AL SAN MARTINO

Posted on

Maxi tamponamento sulla A26 tra Masone e Ovada in direzione nord. Coinvolti un'auto, un furgone e un mezzo pesante. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto la stradale per la ricostruzione della dinamica, inevitabili i disagi per gli automobilisti.