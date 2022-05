Andora, il porticciolo è tra i primi approdi europei a conquistare il Registro Europeo Emas

Lo scrittore, fumettista e velista Davide Besana ha disegnato e donato all’A.M.A. e al comune di Andora un logo che promoziona la registrazione dell’approdo turistico Andorese al prestigioso Registro Europeo Emas conquistata grazie all’ impegno dell’Azienda Multiservizi e dei suoi dipendenti per la salvaguardia dell’ambiente, testimoniato da numerose certificazioni.

Il disegno che reca un delfino che nuota nel mare, l’immancabile barca a vela e sullo sfondo un lembo di spiaggia di sabbia, la piana e le colline verdi di Andora, partirà con Besana, sulla sua barca Midva, nel prossimo tour velico “Cento giorni nei mari italiani” che è stato presentato ad Andora e che toccherà le più importanti marine italiane.

Inoltre, il logo, riprodotto in adesivo, sarà consegnato a tutti i diportisti di Andora e di passaggio, per essere attaccato sulle barche con l’obbiettivo di fare conoscere la Marina Resort a quattro stelle Ligure quale approdo accogliente e sensibile ai temi ambientali.

“Sensibilità che si traduce in servizi di qualità realizzati con processi poco impattanti, tutelanti il mare e la sicurezza dei lavoratori – spiega il presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola che ha chiesto a Besana di far parte del progetto di promozione dei temi a favore dell’ambiente e che con il sindaco Mauro Demichelis, il componente del Cda Emanuel Voltolin Visca, l’assessore alla cultura Maria Teresa Nasi e il consigliere delegato allo Sport, Ilario Simonetta, ha accolto Besana per la presentazione del tour “Cento giorni nei mari italiani” organizzato in occasione dei 40 anni della Midva: traversata che gode del patrocinio della Guardia Costiera e di Save The Children. Con la bella barca a vela il fumettista-skipper ha conquistato molti trofei prestigiosi e quest’estate parteciperà al prossimo Trofeo Thor Heyerdahl di Andora.

Besana porterà in viaggio con sé prodotti tipici locali e tornerà ad Andora a fine agosto per raccontare il viaggio e mostrare il suo “Diario di bordo” a disegni in cui registrerà i ricordi del veleggiata in solitaria che toccherà terra per realizzare incontri pubblici e mostre come quella programmata a Sorrento nelle prossime settimane e a Genova, a Palazzo Ducale, a settembre.

Il sindaco Demichelis ha ringraziato Besana e ha proposto che il logo donato diventi il simbolo del porto di Andora, riprodotto in cartellonistica all’ingresso e all’ interno all’approdo.

Il presidente dell’A.M.A. ha sottolineato il grande aiuto dato da Besana ai temi della tutela del mare

“L’A.M.A. e il Porto Turistico di Andora sono onorate e felici di accompagnare Davide Besana nel tour ‘Cento giorni nei mari Italiani’, con l’obiettivo di incoraggiare tutti coloro che vivono il Mare a voler prevenire, controllare e ridurre le forme di inquinamento ambientale” – ha concluso il presidente De Nicola.