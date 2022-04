Garlenda, siglato accordo tra Comune e Plastic Free Onlus per informare sulla pericolosità della plastica

È stato siglato l’accordo di collaborazione tra il comune di Garlenda e Plastic Free Onlus, l’obiettivo é quello di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide.

Plastic Free Onlus è nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 1000 referenti in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica promuovendo appuntamenti di raccolta, progetti nelle scuole, salvataggio delle tartarughe e le Plastic Free Walk.