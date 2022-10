In Liguria tutto esaurito per il ponte di Ognissanti: le mete balneari e il nostro entroterra sono stati presi d’assalto da italiani e stranieri, con un importante ritorno degli americani. Da gennaio ad agosto le presenze dei turisti in Liguria sono state oltre 11 milioni, 100 mila in più rispetto al 2019. A cui si aggiungono, nel mese di settembre, quasi 1,9 milioni di presenze, oltre 100 mila in più dell’ultimo anno pre pandemia, trend che si conferma anche nel mese di ottobre.