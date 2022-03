Verso l’abolizione del Green Pass a partire dal 1° maggio 2022

Dopo la cabina di regia si è riunito il Consiglio del Ministri per definire la “road map” del post Covid in vista del termine dello stato di emergenza fissato per il 31 marzo prossimo. Si andrebbe verso lo stop all’uso del Green Pass a partire dal 1° maggio 2022 con limitazioni già a partire dal 1° aprile 2022 ossia nessun green pass all’aperto, sui mezzi di trasporto e per recarsi al lavoro sarebbe sufficiente il pass base, le mascherine rimarrebbero obbligatorie soltanto al chiuso. A scuola, dad solo per chi è infetto con obbligo di isolamento solo per loro.