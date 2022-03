Genova, celebrati i 150 anni della morte di Giuseppe Mazzini

Si è svolta questa mattina, al cimitero monumentale di Staglieno, la cerimonia di commemorazione per il centocinquantesimo anniversario dalla morte di Giuseppe Mazzini, morto il 10 marzo del 1872. Una giornata, quella odierna, che è servita anche a ricordare altri genovesi che hanno svolto un ruolo di spicco nell’Unità di Italia, della quale oggi occorre il 161 anniversario.

L’importanza del contributo dei genovesi nell’impresa è stata sottolineata anche dal sindaco Marco Bucci: «Oggi celebriamo e festeggiamo non solo Mazzini, ma anche Mameli e Novaro che hanno scritto e composto l’Inno nazionale. Mazzini, Novaro, Mameli: tutti genovesi che hanno contribuito alla libertà del nostro paese. Hanno lasciato il segno. Il messaggio oggi è che stiamo dando un segno per quel futuro che stiamo costruendo con tantissime risorse. Dobbiamo costruire un futuro che sia giusto e che dia importanza all’eredità di Genova e ai cittadini genovesi affinché possano giocare le loro carte nel futuro dell’Europa e del mondo. Genova vuole andare oltre il futuro: è vero, ci sono nuvole e nebbia all’orizzonte, noi, come i naviganti sappiamo guardare oltre l’orizzonte perché sappiamo che il futuro sarà certamente migliore del presente e noi lavoriamo per questo futuro».

In rappresentanza del Governo alla cerimonia ha preso parte il sottosegretario alla difesa, la senatrice Stefania Pucciarelli, che sottolineato come «mai come quest’anno i valori trasmessi dal tricolore, dalla costituzione e dalla ricorrenza dell’Unità di Italia sono ancora più sentiti, proprio per ciò che sta avvenendo ai nostri confini. Oggi più che mai dobbiamo ricordare quello che è il valore della nostra democrazia, quello che è il valore della libertà e quelle che sono state le conquiste che sono state fatte a costo della vita di tutti quelli che ci hanno lasciato in eredità la nostra Italia. Oggi più che mai vale la pena ricordare e cercare di evidenziare ancora di più i sacrifici che sono stati fatti per portare l’Italia a essere quel paese così bello in cui noi possiamo vivere e cercare ancora di più di riflettere su quello che sta accadendo a casa nostra».