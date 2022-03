Ucraina, Arenzano si mobilita per l’Ucraina. Il sindaco, Gambino: “Solidarietà, come la ferma condanna della guerra e di ogni forma di violenza”

Arenzano si mobilita per l’Ucraina come afferma il sindaco Luigi Gambino. “La solidarietà, come la ferma condanna della guerra e di ogni forma di violenza, vanno insegnate ai bambini nel modo più coinvolgente possibile, in modo che le conservino diventando adulti. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha voluto organizzare un’importante iniziativa in favore della popolazione ucraina in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Arenzano di ogni ordine e grado, gli asili Gigliotti e Bambin Gesù, e l’istituto Marsano”.

Il giorno giovedì 17 marzo, dalle ore 8 alle 14, i plessi scolastici diventeranno punto di raccolta dei generi di necessità richiesti dalle Associazioni Umanitarie, che verranno in seguito recapitati tramite la protezione civile.

Tutti gli alunni (circa 900) e i docenti riceveranno un elenco dei prodotti utili, che verranno raccolti dai ragazzi del CCR e da volontari.