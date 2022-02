Posted on

A partire da oggi alle 14 e fino alle 22 verranno istituite limitazioni di traffico tra Genova Bolzaneto e Busalla per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate che non potranno transitare. Il provvedimento si è reso necessario per ispezioni sul viadotto Fondega.