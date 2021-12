Provincia di Savona, rinnovato il Consiglio: si conferma il centrodestra

Resta in mano al centrodestra il Consiglio provinciale che è stato eletto ieri. Oggi lo spoglio delle schede che ha dato la maggioranza l centrodestra con 6 consiglieri contro i 4 del centrosinistra. Entrano per la Lega Paolo Lambertini e Roberto Molinaro, sindaci di Cairo e Cosseria oltre al vicesindaco di Garlenda Alessandro Navone; per “Cambiamo”, l’assessore di Albisola Superiore Sara Brizzo, l’assessore di Loano Enrica Rocca mentre per Fratelli d’Italia entra l’assessore di Alassio Franca Giannotta.