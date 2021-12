La Spezia, Prorogato di un mese il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Posted on

Andora. E’ operativo da oggi il raddoppio ferroviario Andora – San Lorenzo, parte integrante del collegamento Genova – Savona – Ventimiglia. Il nuovo tracciato ferroviario, realizzato in variante a monte rispetto alla linea esistente, si sviluppa per circa 19 km, di cui circa 16 km in galleria. Tre le nuove stazioni realizzate: Imperia, che sostituisce […]