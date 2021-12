Minacce a Draghi, Toti: “Piena solidarietà”

Posted on

Manca meni di un mese alla consultazione elettorale del 20 settembre. Originariamente previste per il 18 aprile e rinviate a causa dell’emergenza sanitaria, si svilupperanno in due direzioni: quella delle elezioni regionali e il referendum per il taglio dei parlamentari. Le regionali interessano 6 delle 15 regioni a statuto ordinario: Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. In Liguria, come noto saranno cinque i […]