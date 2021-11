Manifestazione regionale unitaria dei sindacati a Genova: “Pensioni, fisco, lavoro, sviluppo sociale”

Martedì 23 novembre 2021 Uil Liguria, Cisl Liguria e Cgil Liguria scenderanno in piazza per chiedere ai rappresentanti regionali di tutti i partiti di prendere atto dell’inadeguatezza dell’ultima manovra del governo sui temi fondamentali di lavoro, pensioni, fisco, sviluppo sociale. Il concentramento è previsto alle ore 14.30 in Largo Pertini a Genova. Al via la mobilitazione di Uil, Cisl, Cgil.