E’ stata bloccata in porto a Genova dalla Guardia Costiera una nave ro-ro battente bandiera togolese per carenze nel rispetto delle norme internazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare. Il cargo, segnalato per un’anomalia di uno dei sistemi di trasmissione a bordo è stato oggetto di controlli da cui sono emerse lacune di vario tipo. La nave rimarrà bloccata in porto soggetta a fermo amministrativo fino a quando verranno ripristinate le condizioni di sicurezza.