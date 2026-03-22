Calcio, i risultati e le classifiche dopo le gare di oggi

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 30° GIORNATA
Cagliari-Napoli 0-1
Genoa-Udinese 0-2
PArma-Cremonese 0-2
Milan-Torino 3-2
Juventus-Sassuolo 1-1
Como-Pisa 5-0
Atalanta-Verona 1-0
Bologna-Lazio 0-2
Roma-Lecce 1-0
Fiorentina-Inter 20.45
CLASSIFICA Inter 68; Milan 63; Napoli 62; Como 57; Juventus, Roma 54; Atalanta 50; lazio 43; Bologna 42; Sassuolo, Udinese 39; Parma 34; Genoa, Torino 33; Cagliari 30; Fiorentina 28; Cremonese, Lecce 27; Verona, Pisa 18
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 31° GIORNATA
Cesena-Catanzaro 3-1
Juve Stabia-Spezia 3-1
Padova-Palermo 0-1
Monza-Venezia 1-1
Modena-Mantova 2-1
Bari-Carrarese 0-3
Empoli-Pescara 4-2
Sud Tirol -Frosinone 1-3
Sampdoria-Avellino 2-1
Entella-Reggiana 1-0
CLASSIFICA Venezia 68; Frosinone, Monza 65; Palermo 61; Catanzaro 52; Modena 50; Juve Stabia 45; Cesena 43; Avellino, Carrarese 39; Sud Tirol 38; Empoli 36; Padova, Mantova, Sampdoria, Entella 34; Bari 31; Reggiana, Spezia 30; Pescara 29
SERIE D, GIRONE A: RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 28° GIORNATA
Derthona-sti 1-1
Club Milano-Chisola 2-0
Varese-Gozzano 2-2
Saluzzo-NovaRomentino 3-0
Celle V.-Sanremese 1-0
Sestri Levante-Cairese 1-1
Ligorna-Lavagnese 2-1
Vado-Valenzana 6-1
Imperia-Biellese 0-1
CLASSIFICA Ligorna 63; Vado 62; Biellese 49; Sestri Levante, Chisola 48; Varese 46; Saluzzo 41; Sanremese 38; Imperia, Valenzana 35; Cairese 33; Derthna 32; Gozzano 30; Club Milano 29; Celle V. 28; Asti, Lavagnese 26; NovaRomentino 20