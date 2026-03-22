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Calcio, i risultati e le classifiche dopo le gare di oggi

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SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 30° GIORNATA

Cagliari-Napoli 0-1

Genoa-Udinese 0-2

PArma-Cremonese 0-2

Milan-Torino 3-2

Juventus-Sassuolo 1-1

Como-Pisa 5-0

Atalanta-Verona 1-0

Bologna-Lazio 0-2

Roma-Lecce 1-0

Fiorentina-Inter 20.45

CLASSIFICA Inter 68; Milan 63; Napoli 62; Como 57; Juventus, Roma 54; Atalanta 50; lazio 43; Bologna 42; Sassuolo, Udinese 39; Parma 34; Genoa, Torino 33; Cagliari 30; Fiorentina 28; Cremonese, Lecce 27; Verona, Pisa 18

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 31° GIORNATA

Cesena-Catanzaro 3-1

Juve Stabia-Spezia 3-1

Padova-Palermo 0-1

Monza-Venezia 1-1

Modena-Mantova 2-1

Bari-Carrarese 0-3

Empoli-Pescara 4-2

Sud Tirol -Frosinone 1-3

Sampdoria-Avellino 2-1

Entella-Reggiana 1-0

CLASSIFICA Venezia 68; Frosinone, Monza 65; Palermo 61; Catanzaro 52; Modena 50; Juve Stabia 45; Cesena 43; Avellino, Carrarese 39; Sud Tirol 38; Empoli 36; Padova, Mantova, Sampdoria, Entella 34; Bari 31; Reggiana, Spezia 30; Pescara 29

SERIE D, GIRONE A: RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 28° GIORNATA

Derthona-sti 1-1

Club Milano-Chisola 2-0

Varese-Gozzano 2-2

Saluzzo-NovaRomentino 3-0

Celle V.-Sanremese 1-0

Sestri Levante-Cairese 1-1

Ligorna-Lavagnese 2-1

Vado-Valenzana 6-1

Imperia-Biellese 0-1

CLASSIFICA Ligorna 63; Vado 62; Biellese 49; Sestri Levante, Chisola 48; Varese 46; Saluzzo 41; Sanremese 38; Imperia, Valenzana 35; Cairese 33; Derthna 32; Gozzano 30; Club Milano 29; Celle V. 28; Asti, Lavagnese 26; NovaRomentino 20

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