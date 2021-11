Funivie S.p.a., l’amministratore delegato dell’azienda liquidatore della società, sindacati duri: rischio sciopero e blocco di Savona

Si va verso lo sciopero ed il blocco di Savona. E’ la linea dura decisa dai sindacati in merito alla difficilissima situazione di Funivie S.p.a. in attesa dell’incontro che la Regione ha richiesto urgentemente al Governo per far luce sulla situazione dell’azienda. Si è svolto oggi un incontro nella sede dell’Unione Industriali a Savona per fare il punto della situazione, tavolo a cui ha partecipato l’amministratore delegato di Funivie S.p.a. Paolo Cervetti che è diventato anche liquidatore fallimentare dell’azienda stessa e i sindacati. La situazione economica è allo stremo e in cassa resterebbero poche centinaia di migliaia di euro che consentirebbero di mantenere in vita il sito fino a marzo 2022. La prossima settimana in occasione di una riunione dei lavoratori verranno decise le linee d’azione mentre domani, 19 novembre nella seduta dell’assemblea straordinaria dei soci di Funivie spa, all’ordine del giorno c’è la messa in liquidità della società.