Tutto pronto a Genova per l’ottava edizione del Festival di Limes

Il Festival di Limes, giunto all’ottava edizione, si svolgerà come ogni anno al Palazzo Ducale di Genova, dal 19 al 21 novembre 2021. Il titolo di questa edizione è: La riscoperta del futuro.



Analisti e protagonisti della scena geopolitica si incontreranno attorno a un tema: come potrebbe configurarsi il mondo fra trent’anni, nel 2051? Trent’anni sono oggi il tempo di una generazione – almeno in Europa e nella parte più agiata e pacificata del pianeta. Segmento dunque indicativo di una fase storica e dei suoi mutamenti. Esercitarsi su varie scale spaziali a immaginare quale possa essere l’assetto futuro ma non troppo delle diverse collettività, a cominciare dalla nostra Italia, non è solo sfida intellettuale ma anche progettazione. Pensare il futuro significa concepirlo a partire da tradizioni, idee, punti di vista caratteristici delle nazioni e delle comunità coinvolte. Scontando quindi i condizionamenti del passato e delle mentalità radicate. Quanto l’orizzonte futuro sia non solo pensabile, ma anche determinabile nelle competizioni geopolitiche correnti e prossime, sarà oggetto preliminare di analisi, grazie anche allo specifico contributo di scienziati e filosofi.

Il futuro delle maggiori potenze sarà quindi al centro del dibattito, incrociando le loro diverse aspettative e ambizioni sui dinamici assetti mondiali attorno alla metà del secolo.

Il Festival sarà aperto venerdì 19 novembre da un incontro riservato alle scuole genovesi e dalla mostra cartografica “Le forme del futuro”, curata da Laura Canali. Proseguirà sabato 20 novembre e si concluderà domenica 21 novembre provando a tracciare un profilo dell’Italia nel 2051.

Ingresso libero con prenotazione online e green pass obbligatori.