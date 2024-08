Genova, accoltellato nel centro storico: grave al San Martino

Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato a Genova nella zona di Caricamento per cause da accertare. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato al San Martino in codice rosso, fermato poco distante l’aggressore che è stato arrestato. Per lui l’accusa è di tentato omicidio.

Informazioni sull'autore del post