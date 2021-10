Calcio, Genoa e Venezia: faccia a faccia con vista sulla zona salvezza

Con un occhio all’evoluzione del meteo, Genoa e Venezia si preparano allo spareggio salvezza di oggi alle 15 allo stadio “Ferraris”. Una partita che mette in palio punti salvezza e probabilmente la sopravvivenza in panchina di Davide Ballardini, allenatore del Genoa. Il bilancio delle due formazioni in queste prime 10 gare è deficitario con i rossoblu in piena zona retrocessione con 7 punti in 10 gare e un solo successo conquistato e i Lagunari che di punti ne hanno 8, uno in più, ma che arrivano dalle bruttissima sconfitta casalinga contro la Salernitana. Per quanto riguarda il tecnico rossoblu si fanno quattro nomi per la sua sostituzione, tra cui quello di Andrea Pirlo ex allenatore della Juventus nella scorsa stagione. Nel Genoa le certezze riguardano l’utilizzo in attacco di Destro in coppia con Kallon o Ekuban mentre Caicedo non è ancora pronto fisicamente con Pandeva possibile trequartista; il Venezia ha tre assenze: Ampadu, Vacca e Johnsen in attacco spazio a Okereke, Aramu e Henry nel 4-3-3 con cui potrebbero schierarsi i veneti.

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Vasquez, Criscito; Sturaro, Badelj, Rovella; Pandev; Destro, Ekuban.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Kiyine, Crnigoj, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa 16 (ultima nel giugno 2005 in serie B, 3-2)

Pareggi 6

Vittorie Venezia 1 (ultima nel gennaio 1996, in serie B, 0-1)