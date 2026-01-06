Genova Sport

Calcio, Serie A senza tregua: in campo anche alla Befana

Martedì 6 gennaio

  • ore 15.00: Pisa-Como
  • ore 18.00: Lecce-Roma
  • ore 20.45: Sassuolo-Juventus

Mercoledì 7 gennaio

  • ore 18.30: Bologna-Atalanta 
  • ore 18.30: Napoli-Verona
  • ore 20.45: Parma-Inter 
  • ore 20.45: Lazio-Fiorentina 
  • ore 20.45: Torino-Udinese 

Giovedì 8 gennaio

  • ore 18.30: Cremonese-Cagliari
  • ore 20.45: Milan-Genoa

