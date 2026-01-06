Calcio, Serie A senza tregua: in campo anche alla Befana

Torna, come ogni anno, il Mercatino di Natale di Piazza Matteotti organizzato da Terliguria Confesercenti: appuntamento da sabato 29 novembre a mercoledì 24 dicembre con le caratteristiche casette in legno in cui trovare tante idee regalo, dall’abbigliamento alla pelletteria, dall’artigianato all’enogastronomia. Il mercatino sarà aperto, ogni giorno, a orario continuato dalle 9 alle 19:30. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Il Ponente ligure non supera la metà classifica per la qualità di vita generale dei suoi cittadini. Lo rivela una ricerca condotta da “Il SOle 24 ore” nella quale emerge che Imperia, al 72° posto sulle 107 province italiane è quella ligure dove si vive peggio, seguita da Savona al 53° posto. Meglio Genova che […]
Marco Bucci,sindaco di Genova, sarà il candidato ufficiale alle prossime regionali del centrodestra. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma la riserva è stata sciolta questa mattina dopo 24 ore di riflessione da parte del primo cittadino del capoluogo ligure.