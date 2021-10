Sestri Levante, yacht travolge e uccide sub: imbarcazione sequestrata e autopsia sul corpo della vittima

La magistratura ha disposto il sequestro dello yacht condotto da un uomo che ieri ha ucciso un sub nello specchio acqueo davanti a Sestri Levante. La vittima è stata uccisa dall’elica dell’imbarcazione e per lui non c’è stato nulla da fare. I due amici che erano in sua compagnia hanno immediatamente dato l’allarme e sono stati interrogati dalla Guardia Costiera. IL conducente ha accusato un malore ed è stato ricoverato in ospedale.E’ stata autorizzata l’autopsia sul cadavere del sub.