Posted on

Savona. ATA S.p.A. ha in programma per il 6 agosto a Savona un intervento di potatura in via Maciocio ed un intervento di pulizia e spazzamento meccanizzato in via Carissimo & Crotti. Si prega l’utenza di prestare attenzione ai cartelli segnaletici che saranno posti in prossimità delle zone interessate con i punti soggetti a divieto di sosta e gli orari dei lavori. Informazioni […]