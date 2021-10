L’autista di un mezzo pesante ha sorpreso cinque persone che viaggiavano clandestinamente nel retro di un mezzo pesante. Avvertiti dei rumori nel retro ha fermato il camion all’altezza di Borghetto S.Spirito. L’autotrasportatore ha avvisato i soccorritori e la Polstrada. Uno dei cinque migranti è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Corona in codice verde mentre gli altri 4 sono stati accompagnati in Questura per le operazioni di identificazione.