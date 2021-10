Visita del Ministro Orlando a Savona, CISL: “Preoccupazione rispetto alle varie vertenze aziendali”

Uno dei temi centrali dell’incontro savonese del Ministro Orlando è stato l’incontro con i sindacati con cui si è parlato della situazione critica dell’economia locale e delle tante vertenze industriali in atto. Simone Pesce di CISL afferma: “Nell’ambito dell’incontro col ministro da un lato, abbiamo espresso preoccupazione rispetto alle varie vertenze aziendali ancora irrisolte presentando il dossier (aggiornato ad ottobre) sulle crisi industriali elaborato unitariamente insieme a Cgil e Uil, e dall’altro sottolineato ancora una volta le potenzialità di un territorio che, se adeguatamente sostenuto, può contribuire alla ripresa economica dell’intero Paese. La mancanza di coordinamento rischia, infatti, di allungare notevolmente i tempi e di compromettere definitivamente il futuro di aziende che, pur se interessate da processi di riorganizzazione, hanno ancora prodotti, mercato e professionalità adeguate per competere in diversi settori industriali strategici per il Paese. Le Funivie vengano ripristinata ed inserita in un nuovo progetto industriale per la gestione delle rinfuse“. Su Schneidere Electric: “Rimanga nello stabilimento di Cairo Montenotte e garantisca continuità occupazionale ai 133 dipendenti oggi interessati da una potenziale cessione ad un soggetto che non fornisce nessuna garanzia“.

“Al ministro del lavoro abbiamo espresso la necessità di politiche attive del lavoro, formazione professionale, innovazione e ricerca che possano traguardare le diverse transizioni che dovremmo affrontare in diversi settori produttivi: da quella energetica (per citare Schneider, Trench, Cabur) a quelle industriale (ad esempio filiera automotive Bitron, Continental), della mobilità sostenibile (Alstom Bombardier), aerospaziale e difesa (Piaggio Aerospace e LaerH), ambientale e logistica (Funivie) e della produzione dell’acciaio (Sanac)“.