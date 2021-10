Savona 2021, questa sera alle 18.30 la chiusura della campagna elettorale di Marco Russo (Patto per Savona)

E’ previsto questa sera alle 18.30 in piazza Diaz, il comizio finale di MArco Russo, candidato sindaco di Patto per Savona. Prevista anche tanta musica per concludere in maniera festosa la campagna elettorale durata un mese insieme alle 4 liste che lo sostengono: Sinistra per Savona; Patto per Savona; Pd-Articolo 1; RiformiAmo Savona.

Ha affermato Marco Russo: “Ci vediamo alle 18.30 davanti al teatro Chiabrera un luogo scelto per testimoniare l’importanza che la Cultura riveste nel mio programma. Non a caso, la proposta bandiera della mia Agenda è la candidatura di Savona a Capitale italiana della Cultura”.

“A Savona la musica cambia” è il titolo della serata condotta da Sabrina Calcagno con la musica di Marco Caudillo, 22 anni, studente del Conservatorio di Cuneo, in testa alle classifiche Amazon Music; Little Boxes, duo formato dalla cantante carismatica Simona Scarano e dal violinista Antonio Capelli; Buendia, gruppo combat folk che unisce la musica tradizionale, in particolare occitana, con il rock. Infine, Eliana Zunino, insegnante di musica e musicoterapeuta, che guiderà un momento di condivisione vocale unico intitolato ‘Cantatondo”.