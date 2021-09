Cengio, rischio razionamento acqua potabile: utilizzabile solo per esigenze domestiche

Cengio rischia il razionamento dell’acqua a causa della lunga siccità. Lo annuncia il sindaco, Dotta, che ha firmato un’ordinanza in cui si autorizza l’uso dell’ acqua potabile solamente per esigenze domestiche. I pozzi sono al minino storico e le vasche di accumulo non riescono a salire di livello. Se le condizioni meteo rimangono invariate si rischia il razionamento dell‘acqua.