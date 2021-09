Savona 2021, Forza Italia e UDC presentano la lista

UDC e Forza Italia hanno svelato la composizione della lista elettorale che parteciperà alle prossime Comunali di Savona in appoggio al candidato sindaco della coalizione, Angelo Schirru, il 3-4 ottobre prossimi. Presente il coordinatore regionale di Forza ITalia, Carlo Bagnasco che ha affermato:; “Si tratta di una lista con persone nuove inserite nel tessuto della città: professionisti e giovani che formano una squadra competitiva. Ringrazio il sindaco di Alassio e coordinatore provinciale Marco Melgrati per il suo impegno, che non mi ha mai comunicato problematiche.