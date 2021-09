Vado Ligure, Bombardier. I sindacati: “Chiesto al Ministro Giorgetti che venga valutato un aggiornamento del decreto di area di crisi industriale”

“Questa mattina si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali e la RSU del sito Bombardier gruppo Alstom di Vado Ligure ed il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, accompagnato dal sen. Ripamonti, dall’on. Rixi e dall’assessore regionale Benveduti, prima che lo stesso incontrasse i vertici di Alstom Italia. Abbiamo illustrato l’attuale situazione dei carichi di lavoro ed in particolare il ritardo nell’avvio della produzione della commessa per l’alta velocità, abbiamo ricordato le potenzialità dello stabilimento e le grandi professionalità che vi sono presenti, abbiamo chiesto che venga valutato un aggiornamento del decreto di area di crisi industriale complessa alla luce delle risorse previste dal PNRR e della strategicitá del settore produzione materiale rotabile e della mobilità in generale“. Lo affermano le Segreterie FIOM CGIL Savona e CGIL Savona.

“Abbiamo infine espresso l’auspicio che le Istituzioni supportino il Gruppo nello sviluppo di una missione industriale chiara e nelle attività necessarie al mantenimento ed alla crescita di occupazione di qualità, ricordando anche il pesante tributo in termini di fruizione di cassa integrazione che i lavoratori hanno dovuto pagare in questi anni. Il 23 settembre in Unione Industriali incontreremo il Gruppo per iniziare a discutere il piano industriale rispetto a cui nutriamo importanti aspettative” concludono dalle organizzazioni sindacali.